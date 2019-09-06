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Рішення АМКУ послабить позиції українського хімпрому у боротьбі з РФ, - експерти

Новини » Енергетика    06.09.2019 - 14:45
Рішення АМКУ послабить позиції українського хімпрому у боротьбі з РФ, - експерти
Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Експерти прокоментували рішення АМКУ

Рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про примусове розділення групи компаній Ostchem, яка об'єднує активи Дмитра Фірташа в хімічній галузі України, вигідно, насамперед, російським виробникам мінеральних добрив. Таку думку висловили ряд українських експертів.

"З огляду на реалії сьогоднішнього дня, невгамовну експансію російських виробників на ринку мінеральних добрив України, рішення АМКУ, швидше за все, послабить позиції українського хімпрому в його боротьбі з російськими виробниками за український же ринок збуту, – заявив кандидат економічних наук, оглядач видання "Дзеркало тижня" Сергій Следзь. – Відповідно, це полегшить потуги недружнього сусіда по захопленню вітчизняного ринку, який, між іншим, поставив перед собою завдання збільшити в цілому свої імпортні поставки добрив на 300%".

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, викликає питання той факт, що рішення прийнято відразу після того, як Україна ввела санкції на міндобрива з Росії і заводи Ostchem почали активно працювати, витісняючи продукцію країни-агресора.

"Дуже дивно, що, коли приймається рішення про санкції щодо російських виробників добрив, наш український Антимонопольний комітет приймає рішення, які явно проти національного виробника. Можна по-різному ставитися до Фірташа, до олігархічних схем навколо хімічної промисловості, але Ostchem це все-таки національний виробник, – заявив експерт. – Найгірше, якщо АМКУ використовується як інструмент торгових війнах. А зараз йде війна за ринок добрив з російськими постачальниками. І дуже б не хотілося, щоб Антимонопольний комітет приймав рішення, яке вигідно росіянам, які воюють з нашими хіміками".

За словами Кулика, рішення АМКУ також створює прецедент для подальших атак на інші великі українські компанії.

"Якщо 5 років тому Ostchem контролював 60% ринку добрив, то зараз це в кращому разі 35%. Тому, я більш ніж упевнений, що це рішення може бути використане як прецедент для розділення та інших українських компаній. І я думаю, що компанії, які близькі до частки ринку в 40%, зараз перебувають у зоні ризику", - сказав він.

Рішення АМКУ примусово розділити Ostchem загрожує знищенням галузі, - юрист АМКУ вирішив примусово розділити групу Фірташа на ринку добрив
Новини України Дмитро ФірташАнтимонопольний комітет УкраїниOstchem
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