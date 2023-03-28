Репутация компании во время войны: топ-специалисты бизнеса поделятся опытом на PRNext-2023

Никаких контактов с бизнесом страны-агрессора, усиление благотворительной помощи силам обороны, волонтерам и вынужденным переселенцам, повышение роли корпоративной социальной ответственности, актуальные форматы представленности в медиа, оперативное реагирование на вызовы в социальных сетях и мессенджерах и т. п. Топ-менеджеры международных и украинских компаний поделятся интересными практиками коммуникаций и репутационного менеджмента в 2022 году.

В частности, директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний "Новая почта" Елена Плахова расскажет о правильно расставленных приоритетах в коммуникациях во время войны. Как не утонуть в рутине и звучать громко даже вопреки высокому информационному шуму? Как создавать общественные проекты, о которых будут говорить все?

Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ поделится практическим опытом корпоративного гражданства. Как в трудный период бизнес может подставить государству плечо и помочь нести бремя проблем военного времени, оставаясь бизнесом и выполняя традиционные операционные задачи?

Руководитель PR-функции компании HarvEast Наталья Лехка раскроет кейс о покорении мировых медиа лишь за полгода и расскажет, как преодолеть путь от "Как-как называется ваша компания?" до "Вы наш любимый спикер, дайте комментарий".

А руководитель по коммуникациям компании Ajax System Вера Щербакова объяснит, как работать с репутацией на пути от локального к глобальному бренду, какие риски и преграды случаются по дороге и как с ними работать, добиваясь своих целей.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Как известно, в этом году XX Международный PR-Фестиваль получил новое имя и модернизованный формат - Международный форум PRNext, а также новый слоган Turning point (поворотный пункт/точка). Сейчас Оргкомитет фестиваля позиционирует PRNext как форум будущего украинской PR-индустрии.

В этом году из-за войны PRNext впервые за свою 20-летнюю историю пройдет исключительно в онлайн-формате. Участие в мероприятии будет бесплатным, все расходы берут на себя Оргкомитет и партнеры форума. Чтобы стать участником PRNext-2023 и приобщиться к профессиональным дискуссиям 31 марта, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке.