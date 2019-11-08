Реприватизація "Укртелекому" може призвести до охолодження інвестклімату України, - експерти

У випадку реприватизації "Укртелекома" інвестор може піти з України і велика приватизація-2020 закінчиться провалом. Про це йдеться в матеріалі під назвою "В хороші руки?" на "Обозревателі".

Автор статті зазначає, що після продажу "Укртелекому", який експерти називають одним з найбільш успішних в історії вітчизняної приватизації, компанія з збиткової перетворилася на прибуткову і вже сім років поспіль демонструє показники зростання. Однак його стримують судові позови, ініційовані колишнім керівництвом Фонду держмайна, яке виступало за реприватизацію компанії, вважає журналіст.

На думку автора, такі дії негативно позначаться на планах нинішньої влади провести велику приватизацію в наступному році.

"Цей шлейф нездорових розмов про реприватизацію "Криворіжсталі" і "Укртелекому", який і зараз час від часу прилітає з минулого, може здорово нашкодити нинішнім приватизаційним планам", - вважає автор.

Він підкреслює, що інвестор не прийде в країну, де держава відбирає раніше продані активи. І в разі якщо "Укртелеком" буде реприватизовано, для інших держпідприємств, які планують виставити на продаж в 2020 році, швидше за все, не знайдуть покупців.

"Деприватизация (повернення в держвласність) або реприватизація того ж "Укртелекому", якщо вона в осяжному майбутньому за рішенням суду, відразу переведе барометр інвестиційного клімату в режим різкого охолодження. Гроші не йдуть туди, де інвестора не цінують і не захищають. Як результат: держава знову залишиться "при своїх інтересах" - з цілим арсеналом власних підприємств зі складною долею, малим ресурсом і туманною перспективою", - прогнозує автор.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Раніше економіст Андрій Новак підкреслив відсутність на сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні. На його думку, реприватизація стане сигналом світові, що наша країна так і не стала цивілізованою державою.