Реприватизація "Укртелекому" призведе до значних збитків для держави, - журналіст

У разі повернення "Укртелекома" у держвласність інвестору, можливо, доведеться компенсувати з бюджету близько 32 млрд грн, а борги компанії перед держбанками не будуть повернуті. Про це йдеться у матеріалі на сайті "Апостроф" "Анатомія судового протистояння "Укртелекому".

Наголошується, що в ході приватизації "Укртелекому" компанія-покупець "ЕСУ", під керівництвом попереднього власника, не маючи всієї суми (пакет акцій був оцінений в 10,6 млрд грн), випустила на частину її облігації, які викупили держбанки. У разі реприватизації компанії ці борги повиснуть "мертвим вантажем".

"Моделюємо ситуацію, якщо "Укртелеком" повертається. Маємо: отримані у спадок борги нинішнього власника підприємства перед державними банками зависають мертвим вантажем, без будь-якого шансу їх повернути. Переговори про реструктуризацію боргів, які в даний час ще йдуть, у разі реприватизації "обнуляються", - пише автор.

Він не виключає, що нинішньому власнику "Укртелекому" доведеться компенсувати значну суму – повернути не 10,6 млрд грн, сплачених за компанію в 2011 році, а близько 32 млрд грн з перерахунком на нинішній курс долара.

"В ході деприватизації, можливо, доведеться вишукувати величезну для бюджету суму – близько 32 млрд грн, щоб заплатити компенсацію колишньому власникові підприємства. Сьогоднішнє законодавство не зобов'язує цього робити, але роздержавлення компанії проходило ще тоді, коли в законі про приватизацію працювала відповідна норма, що гарантує покупцю повернення коштів", - підкреслює журналіст.

На думку автора матеріалу, у випадку реприватизації "Укртелекому", знайти іншого інвестора буде вкрай складно, а держава не має достатньо ресурсу для забезпечення розвитку компанії.

"Потенційні інвестори, яких чекає "Укртелеком" (на його подальший розвиток вже найближчим часом будуть потрібні кілька десятків мільярдів грн), відходять в сторону. У той же час, новий власник – держава – не має ресурсу підтримати підприємство", - вважає автор.

Нагадаємо, в історії України з великих підприємств були реприватизовані, як мінімум, три компанії: "Криворіжсталь", "Нікопольський завод феросплавів" і "Нікопольський південно-трубний завод". Реприватизація "Криворіжсталі" була єдиною вдалою - підприємство повторно продали в 5,7 рази дорожче, ніж у перший раз.

Два інших підприємства внаслідок реприватизаційних процесів потрапили в виснажливі судові розгляди, які в підсумку стали однією з причин катастрофічного стану справ у компаніях аж до банкрутства та ліквідації ("Нікопольський південно-трубний").