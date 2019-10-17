Від реприватизації "Укртелекому" не буде ніякого реального ефекту, - експерти

Повернення державі ключового учасника українського ринку телекомунікаційних послуг - розтратна і невигідна процедура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Обозревателя".

Автор матеріалу вважає, що спочатку, під час приватизаційних торгів, підприємство було сильно переоцінене, що в подальшому зробило його малопривабливим для інвестицій.

"Незвично висока сума виручених державою грошей за "Укртелеком" особливо дивувала на тлі низьких фінансових показників і додаткових інвестиційних обтяжень. У 2011 році при доході в 8 млрд грн (1 млрд дол.) збиток компанії становив 137 млн грн. При цьому "щасливий" покупець зобов'язався забезпечити виконання цілого ряду (більше 50) приватизаційних зобов'язань. Зараз очевидно, що компанія була кратно переоцінена", - наголошується в матеріалі.

Перехід у приватні руки дещо покращив ситуацію, однак вигідним і цікавим від цього "Укртелеком" так і не став, пише автор. За останні кілька років обсяги чистого доходу, як і прибутки, отримані підприємством, стабільно знижуються.

За статистикою, наведеною в матеріалі, 2018 рік "Укртелеком" закінчив з чистим прибутком 19 млн дол (474 млн грн), що на 45,1% менше, ніж за підсумками 2017 року (864 млн грн). При цьому чистий дохід оператора за рік скоротився на 2,3% — до 6,449 млрд грн (навіть в гривнях на третину менше, ніж до приватизації у 2011 році, в доларах падіння становить більш ніж 3 рази).

Крім того, знизився також показник EBITDA (доподатковий прибуток) — на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA — на 2,7 процентних пункти, до 25,1%.

"Капітальні інвестиції компанії при цьому зменшились на 36,2%, до 604 млн грн. Не забуваємо про двохмільярдний тягар боргів перед держбанками, які з 2015 року висять саме на "Укртелекомі", - зазначає автор матеріалу.

За оцінкою експертів, нинішньому власнику компанії реприватизація "Укртелекому" тільки на руку.

"Реприватизація і повернення навіть 10,6 млрд грн (за нинішнім курсом – 425 млн дол) робить втрати для СКМ не настільки катастрофічними. Адже є ще і оптимістичний (для Ахметова) сценарій, згідно з яким компенсацію можна проіндексувати – у зв'язку з курсовою різницею, наприклад. І тоді до повернення буде підлягати не 10,6, а всі 32 млрд грн (1,325 млрд дол)", - підрахували аналітики.

Вишукувати ці кошти держава буде в своєму бюджеті, переклавши навантаження на платників податків, які забезпечують до 80% відрахувань в дохідну частину держскарбниці.

"...Інакше як благодійною допомогою для найбагатшої людини України назвати буде складно. І якщо "Укртелеком" не потрібен йому, то навіщо він державі? Адже ніякого реального ефекту від реприватизації, крім відлякування потенційних інвесторів, вона не отримає", - резюмує видання.