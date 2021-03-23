"Репортери без кордонів" у Франції подали до суду на Facebook через "мову ворожнечі"

У позові, поданому в понеділок до прокурора в Парижі, організація звинувачує Facebook у допуску широкомасштабного розповсюдження мови ненависті, зокрема проти журналістів, та неправдивій інформації, попри зобов'язання забезпечити безпечне середовище в Інтернеті.

"Використовуючи експертні аналізи, особисті свідчення та заяви колишніх співробітників Facebook, позов RSF демонструє, що ... він (Facebook) дозволяє процвітати дезінформації та висловам ненависті у своїй мережі ... всупереч заявам, висловленим в умовах надання послуги"- заявила RSF.

Представник Facebook у Франції заявив, що не може поки прокоментувати позов RSF.

Організація "Репорти без кордонів" вважає, що рішення суду проти Facebook у Франції може мати глобальний вплив. Вона розглядає можливість подання подібних позовів до інших країн.

Позов ґрунтується на французькому споживчому кодексі, згідно з яким компанії, що використовують оманливу комерційну практику, можуть підлягати штрафу до 10% річного обігу.