RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Репортери без кордонів" у Франції подали до суду на Facebook через "мову ворожнечі"

Автор: Андрій Василюк

Організація "Репортери без кордонів" (RSF) подала у Франції позов проти Facebook за "висловлювання ворожнечі та неправдиву інформацію" проти журналістів. Там вважають, що соцмережа не виконує взяте на себе зобов'язання щодо забезпечення безпечного середовища в інтернеті.

Про це йдеться заяві організації від 23 березня, передає Reuters.

У позові, поданому в понеділок до прокурора в Парижі, організація звинувачує Facebook у допуску широкомасштабного розповсюдження мови ненависті, зокрема проти журналістів, та неправдивій інформації, попри зобов'язання забезпечити безпечне середовище в Інтернеті.

"Використовуючи експертні аналізи, особисті свідчення та заяви колишніх співробітників Facebook, позов RSF демонструє, що ... він (Facebook) дозволяє процвітати дезінформації та висловам ненависті у своїй мережі ... всупереч заявам, висловленим в умовах надання послуги"- заявила RSF.

Представник Facebook у Франції заявив, що не може поки прокоментувати позов RSF.

Організація "Репорти без кордонів" вважає, що рішення суду проти Facebook у Франції може мати глобальний вплив. Вона розглядає можливість подання подібних позовів до інших країн.

Позов ґрунтується на французькому споживчому кодексі, згідно з яким компанії, що використовують оманливу комерційну практику, можуть підлягати штрафу до 10% річного обігу.

Нагадаємо, компанія Facebook заявила 22 березня, що з жовтня по грудень видалила понад 12 мільйонів матеріалів про COVID-19 та вакцини, позначених експертами як дезінформація. Також в цей період адміністрація соцмережі видалила 1,3 мільярда фейкових акаунтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Facebook
Читайте також
У роботі Instagram, Whatsapp і Facebook стався збій
Facebook починає видаляти рекомендації політичних груп "для зменшення напруги"
Монетизація через підписку: Facebook запустить платформу для письменників і журналістів
Прогноз погоди