Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян

Изюм после оккупации

Прошло более двух лет с тех пор, как ВСУ освободили город Изюм Харьковской области. После чего миру открылась ужасная картина следов российских захватчиков. Планету облетели кадры эксгумации тел украинцев.

Более 400 человек, большинство из которых – гражданские мужчины женщины и дети, были замучены до смерти и закопаны в лесу. Несмотря на горький след, после деоккупации в сентябре 2022 года люди начали возвращаться домой. Сейчас Изюм можно назвать одним из символов нашей страны: частично разрушенный и изуродованный, но продолжает стоять крепко на ногах.

Город контрастов – рядом может стоять полностью уничтоженный дом и новенькая красивая кофейня с приветливыми людьми. Чуть ли не на каждой улице есть обвалы разрушенных во время оккупации сооружений, но россияне и сейчас не оставляют попыток уничтожить город, используя авиационные средства и, конечно же, обстреливая гражданские объекты.

Недавно вражеские силы в очередной раз нанесли ракетный удар по жилым зданиям, в результате чего более 50 человек получили ранения, а пятеро погибли.

С развитием технологий в войсках передвижение по фронту становится слишком сложным. В небе может одновременно роиться десятки дронов как противника, так и Сил обороны, часть – разведывательные, а большинство – ударные.

Совсем недавно на позиции минометчиков возможно было добраться в светлое время суток, поскольку артиллерийские батареи расположены на относительно безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Логистические пути приходится прокладывать с учетом постоянных обстрелов россиян с дронов, в том числе и на оптоволокне. Их колоссальное количество делает невозможным передвижение в светлое время суток.

Дорога на фронт

Движение транспорта на фронте может привлечь внимание врага. Поэтому отправляюсь с экипажем, который должен доставить боеприпасы на позиции минометчиков.

Дорога долгая, ведь располагаться слишком близко к зоне боевых действий опасно. Поэтому на ротациях бойцы размещаются достаточно отдаленно от линии соприкосновения. Еще за много километров до позиций водитель выключает фары и надевает тепловизор. Дальше движемся в полной темноте.

Автомобиль тяжело рычит, пытаясь продвигаться по болотистой местности. Иногда даже создается впечатление, что стоим на месте, но впоследствии авто начинает подбрасывать от глубоких накатов бронированной техники. Только луна освещает нам дорогу, в ночной тишине слышен только рев мотора.

Но неожиданно впереди раздается вспышка и грохот. Вражеский FPV-дрон попал в землю, очевидно, планируя "поймать" наш автомобиль, но РЭБ-система не дала беспилотнику подлететь ближе.

За утро только один экипаж выпустил по вражеским силам около 60 мин

После более часа в пути, наконец доезжаем до позиции. Как только выпрыгиваю из автомобиля, под ногами чувствую густую грязь. Условия, в которых приходится работать военным, мягко говоря, не всегда приятные. Но это – наименьшее препятствие. Пока бойцы быстро выгружают мины, забираю вещи и иду в блиндаж.

Через несколько минут все бойцы возвращаются и приветливо здороваются. В экипаже – четверо ребят. Командир "Коп", наводчик "Ведьмак", номер обслуги "Лаврик" и номер обслуги "Вивальди".

Минометчики показывают свои скромные апартаменты и говорят, чтобы я выбирала место для сна, ведь здесь останусь минимум на сутки. За разговорами и не заметили, как на часах уже почти три часа ночи. Пока нет заданий, кто-то один остается на вахте, а мы все ложимся вздремнуть.

Утро. Ведение боя, быт и полевая кухня

Просыпаюсь от того, что слышу как трясется все вокруг. Ребятам поступило распоряжение приступать к работе – россияне начали штурм. За утро только один экипаж выпустил по вражеским силам около 60 мин. После продуктивной работы удается в более спокойной обстановке поговорить с военными.

Бойцы 3 ОШБр продолжают сдерживать атаки оккупантов на пересечении трех областей – Харьковской, Луганской и Донецкой. По словам ребят, их задача – поддерживать пехоту и отражать штурмы противника с помощью 120-мм миномета.

"Это крутая штука, которая далеко стреляет и хорошо бьет. Мы уже хорошо ее освоили и теперь можем работать четко, быстро и эффективно. Главное – постоянно тренироваться, ведь каждая секунда на фронте важна. Регулярные тренировки помогают экипажу быстро реагировать на угрозы и эффективно выполнять боевые задачи", – отмечает номер обслуги "Вивальди".

Задача ребят – поддерживать пехоту и отражать штурмы противника с помощью 120-мм миномета

Их подразделение отвечает за свой сектор фронта, а координацию действий осуществляют командиры с командно-наблюдательного пункта.

"Мы не видим всего поля боя, но командиры держат ситуацию под контролем. Они дают нам четкие указания, а мы выполняем их с максимальной точностью. Именно такая координация позволяет нам не только защищаться, но и наносить врагу ощутимые потери", – добавляет "Вивальди".

Во время коротких перерывов между боевыми действиями военные пытаются обустроить быт в блиндаже. В блиндаже обустроена маленькая газовая горелка, на которой стоит сковорода с блюдом. Вокруг разносятся невероятные ароматы. "Обед у нас – это настоящий ритуал. Сегодня, например, готовим рис, и это, честно говоря, самый вкусный рис в мире", – шутит "Лаврик".

Он добавляет, что важно даже в сложных условиях создавать домашнюю атмосферу, ведь это повышает моральный дух. "Мы стараемся готовить просто, но вкусно – немного тушенки, немного специй, и получится замечательное блюдо", – рассказывает он.

После питательного обеда все приступают снова к работе. Особенно важным для военных является уход за оборудованием. "Вивальди" рассказывает о хитром трюке – здесь и зубная щетка используется не только для гигиены, но и для обслуживания резьбы на миномете.

Каждый из бойцов на войне находится уже на протяжении долгого времени

"Это обеспечивает лучший выстрел по врагу. Мы тщательно чистим каждую деталь, каждую дырочку, чтобы наш миномет работал безупречно. Эта педантичность – залог нашей эффективности на поле боя", – объясняет "Вивальди".

Кроме ведения боя, военные уделяют значительное внимание обустройству своих позиций. Они регулярно укрепляют окопы, углубляя траншеи, накрывают их ветками и маскировочными сетками, чтобы избежать вражеского обнаружения.

"Копать приходится постоянно – обустроить позиции, укрепить укрытие или защитить боеприпасы. Враг пытается нас найти, поэтому мы должны действовать на опережение. Ежедневно работаем, чтобы сделать позицию незаметной и защитить себя и сослуживцев", – рассказывает номер обслуги "Лаврик".

Обычно экипаж находится на позициях несколько дней, и еще несколько могут отдохнуть. Но для военных передышка – это смена деятельности, ведь в то время, когда они не на позициях, совершенствуют свои навыки. Тренировки являются неотъемлемой частью службы. Один из бойцов отметил, что ежедневные упражнения помогают овладеть не только минометным делом, но и тактикой, медициной и стрелковыми навыками.

Защитники говорят, что копать нужно постоянно: это крайне важно, потому что спасает от вражеского огня

"Ты должен уметь заменить побратима на любой позиции – наводчика, заряжающего или разведчика. В бою нет времени на размышления, ты просто должен знать – что и как делать. Именно поэтому тренировки у нас каждый день – это дает уверенность и слаженность в действиях", – объясняет "Лаврик".

Военные отмечают, что именно такая универсальность помогает им оперативно действовать во время боя, когда каждая секунда на вес золота.

"За всех, кто верит в победу". О мотивации на службе

Каждый из бойцов на войне уже много лет и признаются, что порой чувствуют усталость. Но не намерены складывать руки. Главной мотивацией для военных остается память о погибших собратьях и желание защитить свои семьи.

"Надо уничтожать врага, изгонять его с нашей земли и максимально защищать мирное население. Когда представляешь, что за тобой твоя семья, друзья, соседи – это дает силы держаться до конца. Мы здесь не только за себя, мы здесь за всех, кто верит в победу", – говорит "Вивальди".

Главная мотивация для ребят – желание защитить родных и память о погибших побратимах

Ребята четко понимают, что за спинами бойцов – люди, которые ежедневно работают в кафе, пекарнях, заводах и других предприятиях. "Наша задача – не допустить, чтобы война пришла к ним. Мы держим эту линию фронта не просто как территорию, а как защиту нашего народа", – заключает "Лаврик".

Каждый из бойцов на войне находится уже на протяжении долгого времени. И признаются, что порой чувствуют усталость. Но главной мотивацией для военных остается память о погибших побратимах и желание защитить свои семьи.

"Надо уничтожать врага, изгонять его с нашей земли и максимально защищать мирное население. Мы здесь не только за себя - мы здесь за всех, кто верит в победу", – говорит "Вивальди".

Ребята четко понимают, что за спинами бойцов – люди, которые ежедневно работают в кафе, пекарнях, заводах и других предприятиях. "Наша задача – не допустить, чтобы война пришла к ним. Мы держим эту линию фронта не просто как территорию, а как защиту нашего народа", – заключает "Лаврик".