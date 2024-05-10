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Репетиция Классического УПЛ. "Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате юношеских команд

Фото: "Бело-синие" одержали сверхважную победу в принципиальном противостоянии (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" U-19 переиграло сверстников из донецкого "Шахтера" в 28-м туре юношеского первенства украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Премьер-лига, Чемпионат U-19, 28-й тур

"Шахтер" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:2

Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Удаление: Захарченко, 50 (Д, вторая желтая карточка)

 

 

В первой половине инициативой владели юные "горняки". Создали номинальные хозяева и ряд опасных моментов. В частности, Пушкарев с близкой дистанции попал в штангу. В свою очередь Демченко отправил мяч выше перекладины, а выстрел Ющенко из-за пределов штрафной взял Суркис.

Тем временем киевляне действовали осторожно. Счастье в атаках "Динамо" искало длинными передачами и верой в стандарты. Тем более неожиданным стал гол в раздевалку от "бело-синих" – Маткевич среагировал на рикошет и неожиданно для кипера пробил в ближний угол.

На старте второй половины команды обменялись забитыми мячами. Но до этого "Динамо" оказалось в меньшинстве после второго "горчичника" Захарченко. Тем не менее, киевляне организовали второй мяч на 58-й минуте, когда Балаба в касание замкнул передачу Кремчанина.

"Горняки" довольно быстро ответили своим забитым мячом. Это Огарков головой отправил мяч в сетку с острого угла. "Шахтер" U-19 пытался дожать оппонентов, но воспользоваться численным преимуществом так и не смог. Благодаря победе "Динамо" U-19 обошло дончан наверху турнирной таблицы. Киевляне за два тура до конца сезона имеют 67 очков, а "горняки" – 65.

К слову, ранее "Динамо" и "Шахтер" разделили призы Премьер-лиги за апрель.

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