"Ренн" – "Динамо": прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Ренн" – "Динамо" состоится 6 октября во Франции. Поединок примет стадион "Роазон Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Для австрийской конторы Bwin безусловным фаворитом поединка стал французский клуб с коэффициентом на победу 1,47. На победу "бело-синих" здесь выставили кэф 6,50. Даже ничья выглядит более вероятной с баллом 4,50.

Те, кто верит в счастливую возможность угадать точный счет, рассмотрят вариант с итоговой ничьей 1:1 с солидным коэффициентом 8,50. Персональные же фанаты Виталия Буяльского могут заложиться на первый гол в матче от хавбека с итоговой победой "Динамо" – кэф 23,00.

Похожие цифры предлагают и британцы из William Hill. На победу "Ренна" можно поставить со скромным баллом 1,44. Вероятность победы украинского гранда еще ниже с коэффициентом 7,00. Кэф на ничью почти идентичен – 4,40.

Футбольные оптимисты могут рискнуть со ставкой на "сухую" победу "Динамо" с привлекательным коэффициентом 11,00. Интересный вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с кэфом 12,00.

На выходных "Динамо" смогло улучшить дела в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу победила "Минай" на выезде благодаря голу Виктора Цыганкова. В активе "динамовцев" 6 очков и 9 место в УПЛ после пяти туров. Столичный гранд с матчем в запасе.