Renault возобновляет продажи Megane с дизельным двигателем: подробности

Два с половиной года назад Renault с оптимизмом смотрела в электрическое будущее и топливному Megane в нем места не было. Однако теперь конъюнктура изменилась, и в Восточной Европе решили вернуться к традиционным версиям. Бензиновый Renault Megane с двигателем 1.3 TCe вернулся в гамму в июне 2024 года, а теперь седан предложили и машину с турбодизелем 1.5 dCi.

Дебютным рынком стала Польша. Электрификации нет, но с дизелем на 115 л.с. сочетается лишь 7-ступенчатый "робот" EDC, хотя ранее была альтернатива в виде 6-ступенчатой "механики". Любителям ручной коробки передач остается выбирать бензиновый вариант на 140 л.с.

Комплектации богатые: дизельный Megane оснащается виртуальной приборной панелью, медиасистемой с 7-дюймовым тачскрином, двухзонным климат-контролем, шестью подушками безопасности, системами контроля полосы и автоторможения. В топ-версии также доступны адаптивный круиз-контроль и светодиодная оптика.

Седан с двигателем 1.5 dCi стоит от 29 тысяч долларов, то есть модель стала самым доступным дизельным автомобилем в стране. Заявленный расход топлива - 4,6-4,7 литра на 100 километров. Бензиновый вариант стоит от 26 тысяч долларов.