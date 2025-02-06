Renault представила обновленный Duster предыдущего поколения: подробности

В частности, у кроссовера модернизировали двигатели, подогнав их под требования более жесткого экологического стандарта.

На рынке Бразилии модель доступна с турбомотором 1.3 TCe и атмосферным 1.6 SCe, которые работают на бензине и этаноле. Оба двигателя обновили, чтобы они соответствовали эконормам, в результате чего их мощность снизилась. А вот оснащение стало шире: в список вошла антенна-плавник, опциональная черная крыша и черные 17-дюймовые колесные диски.

Что касается глобального Renault Duster, то он сменил поколение в конце 2023 года, а в начале 2024-го дебютировал "третий" Dacia Duster. У начальных версий "турботройка" 1.0 на 100 сил с шестиступенчатой "механикой", альтернатива - самозарядный гибрид мощностью 145 сил, а полный привод есть только у топ-версии с двигателем 1,2 литра.