Renault ограничивает максимальную скорость наиболее популярных авто: названа цель

В этом контексте, в феврале Renault открыл патент на доступ для спасателей, позволив всем автопроизводителям бесплатно использовать их разработку для упрощения спасательных операций в случае аварий.

Несмотря на усилия автопроизводителей по уменьшению количества и тяжести ДТП, с 2010 года темпы снижения смертности на дорогах замедлились. Сегодня 52% смертельных аварий, связанных с превышением скорости, приходится на лиц в возрасте до 35 лет. В ответ на это Renault стремится повысить осведомленность молодых водителей об опасности чрезмерной скорости.

Так, в рамках кампании гонщик Пьер Гасли, гонщик команды BWT Alpine Formula One, в специальном видео выступает в роли наставника, который учит молодую водительницу за рулем Clio на трассе Гран-при Монако. Он делится советами и опытом по управлению скоростью, помогая обрести уверенность за рулем, подчеркивая главное послание: скорость должна быть на треке, а не на дороге.

Поскольку Clio является одной из самых популярных моделей среди молодых водителей, Renault предлагает практическое решение - ограничение максимальной скорости до 110 км/ч. Ограничение скорости осуществляется путем послепродажной настройки блока управления двигателем, которая устанавливает предел для круиз-контроля и ограничителя скорости - не более 110 км/ч по умолчанию. Эта настройка является обратной, и автомобиль можно вернуть к исходной конфигурации после повторного визита в сеть Renault.

На старте инициативы эта услуга предлагается во Франции по цене 59 евро за операцию, исключительно для моделей Clio, проданных в стране.