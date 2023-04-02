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Для ремонта поврежденной энергосистемы необходимо изменить ценовую модель энергорынка, - эксперт

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Воскресенье 02 апреля 2023 17:09
Для ремонта поврежденной энергосистемы необходимо изменить ценовую модель энергорынка, - эксперт Фото: для ремонта поврежденной энергосистемы нужно изменить ценовую модель энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В рамках подготовки к следующей зиме необходимо изменить ценовую модель рынка электроэнергии, чтобы энергетики могли отремонтировать поврежденную оккупантами энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Уже нужно, чтобы правительство разработало какую-то такую ценовую модель, которая обеспечила бы все же наших энергетиков необходимыми средствами для того, чтобы мы могли пройти следующий отопительный сезон", - сказал он.

Омельченко отметил, что сейчас, прежде всего, нужно провести ремонтную кампанию, потому что энергосистема была сильно повреждена. Он подчеркнул, что сейчас повреждено более половины высоковольтных линий электропередачи и генерации.

Эксперт добавил, что для обновления энергосистемы необходимо накопить соответствующее оборудование.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

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