Через ремонтні роботи у Києві без світла залишиться велика кількість будинків

У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж залишаться багато об’єктів. Це як приватні, так і муніципальні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".
Без електроенергії у столиці залишаться десятки багатоповерхових будинків, приватний сектор, деякі громадські заклади, торговельні точки та підприємства.
Дізнатися детально про те, де відключать електроенергію та о котрій годині, можна на сайті компанії “ДТЕК Київські електромережі”.