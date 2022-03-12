Ремонтні бригади щодня відновлюють електропостачання 5-10 тисячам родин Київської області, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"За сьогоднішній день ми змогли заживити близько 15 населених пунктів. Це до 10 тисяч споживачів", - сказав він.

Сахарук також додав, що компанія намагається відновити електропостачання якомога більшій кількості споживачів, але військові дії не дають можливості провести всі необхідні роботи.

"Завтра ми будемо теж намагатися відновити світло у домівках українців. Тому що ми зараз працюємо заради світла нашої перемоги", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 11 березня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло у 7000 будинків Київської області.