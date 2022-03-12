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Ремонтні бригади щодня відновлюють електропостачання 5-10 тисячам родин Київської області, - ДТЕК

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Субота 12 березня 2022 16:27
Ремонтні бригади щодня відновлюють електропостачання 5-10 тисячам родин Київської області, - ДТЕК Фото: ремонтні бригади щодня відновлюють електропостачання 5-10 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтні бригади ДТЕК щодня відновлюють електропостачання 5-10 тис. родин Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"За сьогоднішній день ми змогли заживити близько 15 населених пунктів. Це до 10 тисяч споживачів", - сказав він.

Сахарук також додав, що компанія намагається відновити електропостачання якомога більшій кількості споживачів, але військові дії не дають можливості провести всі необхідні роботи.

"Завтра ми будемо теж намагатися відновити світло у домівках українців. Тому що ми зараз працюємо заради світла нашої перемоги", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 11 березня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло у 7000 будинків Київської області.

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