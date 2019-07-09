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Ремонт вулиці Петлюри з використанням полімерасфальтобетону добігає кінця, - КМДА

Новини » Інфраструктура    09.07.2019 - 16:40
Ремонт вулиці Петлюри з використанням полімерасфальтобетону добігає кінця, - КМДА
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

У КМДА повідомили, що площа нового покриття становить 2200 кв. м

Уночі дорожники поклали верхній шар асфальту на вул. Петлюри у Києві - на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, площа нового покриття - 2200 кв. м. Щоб покриття слугувало довше, використали зміцнений полімерасфальтобетон, а перед вкладанням полотна вирівняли бордюри і люки оглядових колодязів.

Крім того, у корпорації "Київавтодор" нагадали, що кілька тижнів тому дорожники Шевченківського району оновили покриття на іншій ділянці вул. Петлюри - між вул. Саксаганського і бульваром Тараса Шевченка.

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