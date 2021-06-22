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Ремонт траси Харків-Гороховатка за програмою президента завершиться наприкінці літа

Автор: РБК-Україна

Ремонт ділянки траси Р-78 "Харків - Зміїв - Бакалія - Гороховатка" планується завершити наприкінці літа. Роботи ведуться за програмою президента "Велике будівництво".

Про це йдеться на сторінці "Укравтодору" в Facebook.

Наразі роботи йдуть на ділянці від траси М-03 через Веселе та Савинці. На цій ділянці протяжності 14,2 км підрядна організація ТОВ "Славдорстрой" влаштувала основу з щебенево-піщано-цементної суміші та вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону.

Наразі робітники влаштовують там верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону.

На черзі укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом, монтаж бортового каменю, чотирьох автопавільйонів, встановлення дорожніх знаків на нанесення розмітки.

Ремонт цієї ділянки дороги стартував у серпні 2020 року. Дорога була збудована у 60-ті роки XX сторіччя, за даними САД у Харківській області, та капітально не ремонтувалася до 2017 року. Окремі ділянки з 2017 по 2019 рік було відремонтовано поточним ремонтом.

Цього року "Укравтодор" планує оновити на Харківщині 146,7 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани відкрити до 30-річчя незалежності України найдовшу в країні дорогу єдності "Стрий - Ізварине", протяжність якої складе майже 1400 км від Львівської до Луганської області.

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Велике будівництвоХарківдороги