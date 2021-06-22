Ремонт траси Харків-Гороховатка за програмою президента завершиться наприкінці літа

Наразі роботи йдуть на ділянці від траси М-03 через Веселе та Савинці. На цій ділянці протяжності 14,2 км підрядна організація ТОВ "Славдорстрой" влаштувала основу з щебенево-піщано-цементної суміші та вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону.

Наразі робітники влаштовують там верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону.

На черзі укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом, монтаж бортового каменю, чотирьох автопавільйонів, встановлення дорожніх знаків на нанесення розмітки.

Ремонт цієї ділянки дороги стартував у серпні 2020 року. Дорога була збудована у 60-ті роки XX сторіччя, за даними САД у Харківській області, та капітально не ремонтувалася до 2017 року. Окремі ділянки з 2017 по 2019 рік було відремонтовано поточним ремонтом.

Цього року "Укравтодор" планує оновити на Харківщині 146,7 км доріг державного значення.