Ремонт на Шулявському шляхопроводі спровокував затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Шулявському шляхопроводі 17 березня почалися роботи з демонтажу

У Києві в понеділок вранці, 18 березня, утворилися пробки на дорогах переважно на правому березі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

У зв'язку з ремонтом на Шулявському шляхопроводі зафіксовані пробки на проспекті Перемоги, Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі, вулиці Миколи Василенка. Також пробки є на проспекті Леся Курбаса, Соборній, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобоновского, вулиці В'ячеслава Чорновола. Крім того, зафіксовані пробки на вулиці Костянтинівській та Набережно-Хрещатицькій.

Додамо, що пробки є на мосту Патона, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна і Харківському шосе.

Нагадаємо, на Шулявському шляхопроводі 17 березня почалися роботи з демонтажу.

Рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано по прилеглим вулицям. Так, на шляхи об'їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедика (до перетину з вулицею Петра Нестерова) і вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) і вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.