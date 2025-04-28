Ремонт на главной станции метро в Киеве: что нужно знать пассажирам

На какой станции метро в Киеве закроют эскалатор

В КГГА рассказали, что согласно информации КП "Киевский метрополитен", плановый капитальный ремонт эскалатора №1 начнут во вторник, 29 апреля, на станции метро "Крещатик".

Речь идет о выходе из метрополитена к Аллее Героев Небесной Сотни.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся до июня 2025 года.

Пассажирам объяснили также, что в соответствии с регламентом, капитальный ремонт эскалаторов проводят:

либо каждые 10-12 лет;

либо после пробега в 150 тысяч километров.

Что будут делать с эскалатором на "Крещатике"

"Один из ключевых этапов ремонта - диагностика. Каждый элемент эскалатора проверяют на изношенность и соответствие техническим требованиям", - сообщили пассажирам столичной подземки.

Так, если деталь пригодна к дальнейшей эксплуатации, специалисты проводят техническое обслуживание и возвращают ее в эскалатор. Если же деталь не соответствует стандартам безопасности, ее заменяют.

В целом же капитальный ремонт предусматривает полную разборку эскалатора - демонтаж основных его элементов:

лестничного полотна;

поручней;

редуктора;

тяговых цепей;

других деталей, обеспечивающих работу оборудования.

"В специализированной мастерской осматривают, диагностируют и ремонтируют детали, которые можно перевезти. Все остальные крупногабаритные элементы ремонтируют непосредственно в машинном зале станции, где проходит капитальный ремонт эскалаторов", - поделились с украинцами.

Уточняется что эти сверхважные ремонтные работы проводит специализированная бригада мастеров на всех эскалаторах столичного метро.

Правила пользования эскалатором в метрополитене

В завершение в "Киевском метрополитене" напомнили гражданам правила пользования эскалатором: