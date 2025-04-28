Ремонт на главной станции метро в Киеве: что нужно знать пассажирам

Завтра, 29 апреля, на одной из центральных станций метро в Киеве начнется капитальный ремонт эскалатора. Ожидается, что работы продлятся до июня 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, что согласно информации КП "Киевский метрополитен", плановый капитальный ремонт эскалатора №1 начнут во вторник, 29 апреля, на станции метро "Крещатик".
Речь идет о выходе из метрополитена к Аллее Героев Небесной Сотни.
Ожидается, что ремонтные работы продлятся до июня 2025 года.
Пассажирам объяснили также, что в соответствии с регламентом, капитальный ремонт эскалаторов проводят:
"Один из ключевых этапов ремонта - диагностика. Каждый элемент эскалатора проверяют на изношенность и соответствие техническим требованиям", - сообщили пассажирам столичной подземки.
Так, если деталь пригодна к дальнейшей эксплуатации, специалисты проводят техническое обслуживание и возвращают ее в эскалатор. Если же деталь не соответствует стандартам безопасности, ее заменяют.
В целом же капитальный ремонт предусматривает полную разборку эскалатора - демонтаж основных его элементов:
"В специализированной мастерской осматривают, диагностируют и ремонтируют детали, которые можно перевезти. Все остальные крупногабаритные элементы ремонтируют непосредственно в машинном зале станции, где проходит капитальный ремонт эскалаторов", - поделились с украинцами.
Уточняется что эти сверхважные ремонтные работы проводит специализированная бригада мастеров на всех эскалаторах столичного метро.
В завершение в "Киевском метрополитене" напомнили гражданам правила пользования эскалатором:
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