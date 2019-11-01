Яременко іде з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики

Народний депутат Богдан Яременко іде з посади голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Яременко Facebook.

За його словами, він передасть заяву голові Верховної ради після того, як рішення про його відставку прийме фракція партії "Слуга народу".

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене... і враховуючи дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складання повноважень голови комітету", - написав Яременко.

При цьому він зазначив, що пізніше опублікує фотокопію своєї заяви про звільнення.

"Написати напишу. Але, передам голові Верховної ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) тільки коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу", яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в ході засідання ВР листувався з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Журналісти сфотографували листування парламентарія і оприлюднили в інтернеті, але сам нардеп все заперечував. Яременко підкреслював, що спеціально все підстроїв, щоб "спровокувати непрофесійних журналістів".

Додамо також, до спікера парламенту Дмитру Разумкову вже звернулися представники ЗМІ з проханням винести на голосування питання про позбавлення народного обранця Яременко мандата.