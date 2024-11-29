Яремчук продержался до первой крови, у Довбика забрали гол и пас: украинцы в Лиге Европы

Лига Европы, основной раунд, 5-й тур

"Тоттенхэм" – "Рома" – 2:2

Голы: Сон, 5 (пенальти), Джонсон, 34 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+1

"Стяуа" – "Олимпиакос" – 0:0

Удаление: Бирлиджа (С), 67

"Рома" дважды уступала по ходу матча в Англии, но смогла свести поединок к ничьей. Главной действующей фигурой встречи стал немецкий ветеран Матс Хуммельс. В самом начале игры защитник сфолил в своей штрафной и "привез" пенальти. Но в конце встречи, уже в компенсированное время, выступил спасателем команды, сравнив счет.

Артем Довбик сначала отличился голевым пасом на Квадио Коне, а затем забил сам. Однако оба результативных действия украинца судьи отменили из-за офсайдов.

Роман Яремчук начал матч против румынской "Стяуа" на скамейке запасных. На 77-й минуте украинец вышел на замену, а уже через две минуты пытался пробить по воротам соперников. Но в борьбе получил травму – ему разбили нос. Клубные врачи пытались остановить кровотечение. Однако игру Яремчук не смог продолжить. На 85-й минуте его пришлось заменить.

Лига Европы после 5-ти туров

Лидируют с 13 очками три команды - итальянский "Лацио", испанский "Атлетик" и немецкий "Айнтрахт". На два балла от них отстают турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Андерлехт".

"Олимпиакос" Яремчука, имея 8 пунктов, идет 14-м. "Рома" Довбика с 6 очками – 21-й. Худшая команда турнира – киевское "Динамо". Украинский клуб единственный, не набравший ни одного очка.