Яремчук голом приложился к победе "Валенсии" в Ла Лиге: видео

Испания, Ла Лига, 19-й тур

"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба – пенальти) – Морено, 73

"Летучие мыши" повели в дебюте встречи. Гайя на лицевой линии получил передачу из глубины и сбросил мяч назад Яремчуку. А тот из центра штрафной мощно пробил мимо голкипера.

В середине тайма "Валенсия" закрепила преимущество. Это Пепелу уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Дуро. А на старте второй половины хавбек хозяев хладнокровно исполнил еще один приговор – за игру рукой защитника "Желтой субмарины".

Гости смогли избежать разгромного поражения. Ахомаш накрутил нескольких защитников и в пределах штрафной отдал на Морено, который точно пробил в дальний угол – 3:1 в итоге. "Валенсия" благодаря победе поднялась на 9-е место (26 очков), а "Вильярреал" – 13-й (19 пунктов).

Яремчук провел на поле 70 минут. Гол в ворота "Желтой субмарины" стал для украинца первым в Ла Лиге. Ранее нападающий забитым мячом принес "летучим мышам" победу в Кубке Испании над скромной "Аросой" (1:0).