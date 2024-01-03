RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Яремчук голом приложился к победе "Валенсии" в Ла Лиге: видео

Фото: Роман Яремчук в объятиях партнеров (plazadeportiva.valenciaplaza.com)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Роман Яремчук открыл счет в противостоянии 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 19-й тур

"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба – пенальти) – Морено, 73

 

 

 

"Летучие мыши" повели в дебюте встречи. Гайя на лицевой линии получил передачу из глубины и сбросил мяч назад Яремчуку. А тот из центра штрафной мощно пробил мимо голкипера.

В середине тайма "Валенсия" закрепила преимущество. Это Пепелу уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Дуро. А на старте второй половины хавбек хозяев хладнокровно исполнил еще один приговор – за игру рукой защитника "Желтой субмарины".

Гости смогли избежать разгромного поражения. Ахомаш накрутил нескольких защитников и в пределах штрафной отдал на Морено, который точно пробил в дальний угол – 3:1 в итоге. "Валенсия" благодаря победе поднялась на 9-е место (26 очков), а "Вильярреал" – 13-й (19 пунктов).

Яремчук провел на поле 70 минут. Гол в ворота "Желтой субмарины" стал для украинца первым в Ла Лиге. Ранее нападающий забитым мячом принес "летучим мышам" победу в Кубке Испании над скромной "Аросой" (1:0).

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат ИспанииВаленсия