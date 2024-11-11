Рекрутинг женщин в Силы обороны: какая область является лидером по количеству заявок
Женщины продолжают активно приобщаться к защите Украины. Среди всех регионов страны уже есть область, лидирующая по количеству рекрутинговых заявок украинских гражданок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Таким образом, Тернопольская область возглавляет список регионов Украины по количеству женщин-кандидатов на службу в Силах обороны. Показатель из всех желающих составляет 48%.
Следом идут Черновицкая область с показателем 44% и Черниговская, где доля женщин среди кандидатов составляет 39%. В целом по Украине средний показатель женщин-кандидатов составляет 19%.
Сообщается, что центры рекрутинга Cил обороны предлагают более 10 000 вакансий в различных военных структурах, среди которых:
- Вооруженные Силы Украины,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Служба безопасности Украины.
Отмечается, что каждый кандидат или кандидат может выбрать позицию в соответствии со своими умениями и знаниями, что способствует эффективному распределению кадров.
Также известно, что процесс рекрутинга организован с соблюдением конфиденциальности - центры предоставляют только консультации, не выдавая повесток, что делает обращение к центрам максимально открытым и безопасным.
В Министерстве обороны напомнили, что на сегодняшний день в Украине уже функционируют 44 рекрутинговых центра, которые позволяют желающим легко получить необходимую информацию и консультации.
Добавим, что недавно правительство учло потребности мужчин и женщин в армии и ввело некоторые изменения, подробнее о которых вы сможете узнать в нашем материале.
Также в Министерстве обороны сообщили, что сейчас проводится тестирование новых образцов женской военной формы.
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