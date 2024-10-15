Без ТЦК. Рекрутинг операторов БПЛА запустят через "Дію"

Министерство цифровой трансформации анонсировало рекрутинг операторов БПЛА через приложение "Дія". Это ускорит сроки мобилизации, поскольку военнообязанному не придется идти в территориальный центр комплектования и проходить военно-врачебную комиссию. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такой рекрутинг должен гарантировать человеку возможность попасть в выбранное им подразделение ударных дронов. По данным Минцифры, в настоящее время насчитывается около 200 таких подразделений.

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство уже приняло предложение Минцифры. Поэтому этот проект по рекрутингу граждан Украины в электронной форме должны будут реализовать в течение 2-х лет.

"Определено, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходящие военную службу в ВСУ, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительными органами специального назначения, СБУ или разведывательных органах, не призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте", - говорится в Telegram Мельничука.