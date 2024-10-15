RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Без ТЦК. Рекрутинг операторов БПЛА запустят через "Дію"

Oператоры БПЛА в "Дія" (pixabay.com)
Автор: Катерина Творожникова

Министерство цифровой трансформации запускает онлайн рекрутинг в подразделения операторов беспилотников в приложении "Дія". Участниками проекта могут стать граждане Украины от 18 до 55 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра цифровой трансформации Михаила Федорова проекту "Карп'як на Суспільному".

Министерство цифровой трансформации анонсировало рекрутинг операторов БПЛА через приложение "Дія". Это ускорит сроки мобилизации, поскольку военнообязанному не придется идти в территориальный центр комплектования и проходить военно-врачебную комиссию. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такой рекрутинг должен гарантировать человеку возможность попасть в выбранное им подразделение ударных дронов. По данным Минцифры, в настоящее время насчитывается около 200 таких подразделений.

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство уже приняло предложение Минцифры. Поэтому этот проект по рекрутингу граждан Украины в электронной форме должны будут реализовать в течение 2-х лет.

"Определено, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не проходящие военную службу в ВСУ, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительными органами специального назначения, СБУ или разведывательных органах, не призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период и изъявили желание принять участие в экспериментальном проекте", - говорится в Telegram Мельничука.

Ранее РБК-Украина писали, какие вакансии в украинской армии наиболее актуальны и на какие выплаты можно рассчитывать.

Напомним, в июне этого года запустили сайт для поиска вакансий в армии. На сайте можно самостоятельно выбрать войска и специальность.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраДрони