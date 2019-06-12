Рекорди та переможці фестивалю VIDEOZHARA 2019

600 блогерів, Святослав Вакарчук, 17 500 відвідувачів, переможці премії “Блогосфера” та інші цікаві факти про фестиваль відеокреативу та блогерів, який відбувся у Києві.

Вчетверте арт-завод “Платформа” перетворився на справжню Мекку для креаторів відеоконтенту та їх шанувальників. У 2019-му фестиваль VIDEOZHARA зібрав 600 блогерів, що вдвічі більше, ніж минулого року, а загалом фестиваль відвідали 17 500 гостей. Наймолодшими учасниками фестивалю стали Єва Роговцева, яка у свій один рік є учасником каналу Nikol & Cool Family, та трирічний креатор da_nya_tv, який вже має понад 30 тисяч підписників на сторінці в Instagram.

Крім численних розваг, які об'єднали 15 тематичних зон, фестиваль провів премію “Блогосфера”, метою якої стало визнання найвпливовіших креаторів-інфлюенсерів. Цьогоріч експертне журі нагородило тревел-блогера Антона Птушкіна у категорії “Блогер за покликанням”, гурт KAZKA у номінації “Саунд-тренд”, а “Маленьким відкриттям” року став дитячий мультиплікаційний канал “Хочу знать все!”. Повний перелік лауреатів — на сайті “ Блогосфери”.

І якщо за традицією зона зустрічі блогерів та фанів Stars & Fans стала найпопулярнішою серед локацій фестивалю, то конкурс косплею — найяскравішим його моментом. У ньому взяли участь 70 учасників, а перше місце за собою закріпила косплей-модель Таня Байер.

VIDEOZHARA 2019 зібрала фантастичний склад блогерів-мільйонників. Цього року на фестиваль приїхали Влад Бумага, Ян Го, Катя Адушкіна, Альона Венум, “This is Хорошо”, XO Life, Пупсі Кіра та багато інших. Росте і кількість українських зірок YouTube, що доводить розвиток українського сегмента. На Арт-завод “Платформа” завітали “Телебачення Торонто”, “Чоткий Паца”, Jerry Heil та Євген Білозеров, викликавши небувалий ажіотаж на своїх майданчиках.

Справжнім сюрпризом став візит лідера гурту “Океан Ельзи” Святослава Вакарчука та міністра культури України Євгена Нищука. Під час зустрічі з гостями, як і організатори фестивалю, вони наголошували на тому, що майбутнє за відповідальним контентом у мережі.

За словами Миколи Рогинця, СЕО компанії AIR та стратега фестивалю:

“У 2019-му VIDEOZHARA пройшла вчетверте, і цього разу була набагато масштабнішою, ніж у минулі роки: більше гостей, блогерів і брендів. Девіз цього року — “Ми покоління креаторів” — знайшов відображення в усіх тематичних зонах і в усьому контенті фестивалю. І що класно, ми вчетверте бачимо дуже позитивний відгук.

Фестиваль завершено, але відлік до VIDEOZHARA 2020 вже стартував. Це буде особлива “Жара” — п'ята, ювілейна. Ми обов'язково приготуємо щось особливе”.

На головній освітній події року для блогерів від AIR Academy — Bloggers event 2.0 топові блогери та експерти YouTube прокачали більш ніж 200 слухачів в таких темах: інсайти YouTube, глобальні тренди YouTube-2020, акторська майстерність, монтаж відео, нові діджитал-технології просування та ін.

На конференції VIDEOZHARA для брендів можна було почути доповіді про тренди відео у соціальних мережах, нові можливості YouTube, поспілкуватися з топ-блогерами в рамках дискусійної панелі. Директори з маркетингу таких компаній, як Mastercard, “Київстар”, McDonald's, INTERTOP, поділилися досвідом успішної співпраці з блогерами для просування своїх брендів на ринку.



На єдиній в Україні музичній конференції Air Music Meetup, присвяченій просуванню музики на платформі YouTube, відомі практики зі світу музичного бізнесу поділилися своїм власним досвідом. Кульмінацією вечора стала прожарка кліпів українських музикантів від Леоніда Колосовського.

Постійна робота над програмою, кількість відвідувачів та партнерів дозволяють сьогодні назвати VIDEOZHARA головним фестивалем відеокреативу та блогерів не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

VIDEOZHARA 2019 відбулась і об’єднала величезну кількість людей за 2 спекотних дні. Все тільки починається. Слідкуй за новинами на офіційному сайті VIDEOZHARA.

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