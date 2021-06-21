Рекордне зростання з початку пандемії: долар помітно подорожчав після засідання ФРС

Долар продовжує дорожчати після засідання Федеральної резервної системи США. Індекс долара показав рекордне зростання з моменту обвалу ринків у березні 2020 року.
Про це свідчать дані Investing.com.
Так, індекс долара, що відображає курс до шести ключових світових валют, показав зростання майже на 2% за три дні.
При цьому, курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187 долара за євро, оновлюючи мінімуми за два місяці.
У той же час, британський фунт втратив 0,3% до американської валюти і торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.
РБК-Україна писало, що ціни на сиру нафту впали в четвер, 17 червня, оскільки Долар США різко зміцнився.
Долар США продемонстрував найсильніший приріст за один день за 15 місяців після того, як Федеральна резервна система 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж передбачалося.
Більш твердий Долар робить нафту, оцінювану в доларах, дорожчою в інших валютах, що потенційно може позначитися на попиті.