RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рекордная жара: в Киеве на выходных обновлен температурный максимум 2010 года

Фото: В Киеве обновлен температурный рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ночь на воскресенье, 6 августа, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса.

Как сообщало РБК-Украина, выходные в Украине были жаркими, а температура в Киеве поднялась выше 35 градусов. В понедельник, 7 августа, температура значительно снизилась под влиянием циклона с запада.

 

Напомним, лето 2010 года в Украине было самым теплым в истории. Всего за лето в Киеве было 45 дней с температурой воздуха выше 30 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода