Рекордная жара: в Киеве на выходных обновлен температурный максимум 2010 года

Ночь на воскресенье, 6 августа, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса.
Как сообщало РБК-Украина, выходные в Украине были жаркими, а температура в Киеве поднялась выше 35 градусов. В понедельник, 7 августа, температура значительно снизилась под влиянием циклона с запада.
Напомним, лето 2010 года в Украине было самым теплым в истории. Всего за лето в Киеве было 45 дней с температурой воздуха выше 30 градусов.