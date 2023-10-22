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Рекордное количество. Гуменюк рассказала об особенностях обстрелов юга за сутки

Фото: РФ использовала рекордное число авиабомб при обстрелах Херсонской области за сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрелов Херсонской области враг использовал рекордное количество авиабомб в сутки. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, работала враждебная тактическая авиация и продолжалась бомбардировка, в том числе с использованием управляемых авиабомб.

"За эти сутки (с 7:00 до 7:00 утра) было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб - 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 (авиабомбы, - ред.) по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", - рассказала спикер.

Она отметила, что, к сожалению, есть информация о пострадавших, данные уточняются.

В то же время, как отметила Гуменюк, хотя эта ночь прошла достаточно тревожно, поскольку звучали сигналы воздушной тревоги, "но активности такой, которую мы испытывали раньше, в воздухе не было".

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Херсонская область