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Рекорд з початку пандемії: у Росії зафіксували високий показник захворюваності на COVID

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Росія, Неділя 23 січня 2022 13:31
Рекорд з початку пандемії: у Росії зафіксували високий показник захворюваності на COVID Фото: у Росії побили рекорд за кількістю хворих на COVID за добу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 23 січня в Росії зафіксували більше 63 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий рекорд з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Стопкоронавірус РФ" у Telegram.

Епідеміологічна ситуація у країні погіршується. Там минулої доби було зареєстровано 63 205 нових випадків. Померло від хвороби 679 людей.

Усього з початку пандемії померло 326 112 осіб. А загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписані з лікарень протягом останньої доби.

Новий штам "Омікрон" зафіксовано у 64 з 85 регіонів Росії. На сьогоднішній день у країні домінує варіант "Дельта".

Нагадаємо, в Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22473 позитивних тестів).

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