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Реконструкція моста Патона розпочнеться найближчим часом, - Кличко

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 16:10
Реконструкція моста Патона розпочнеться найближчим часом, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Реконструкція обійдеться орієнтовно в 7 млрд грн

Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання.

"Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані. І вже найближчим часом ми зможемо здійснити проектування і розпочати роботи з його реконструкції. Місто нарешті отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів. Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона - це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 мільярдів гривень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі, що значно полегшить конструкцію мосту.

"Планом реконструкції передбачена і додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім. Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП. Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки. Завдяки здійсненню масштабних робіт місто у найближчі роки отримає нове життя", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко відкрив новий триповерховий паркувальний комплекс, що звели на території столичного зоопарку.

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Новини України Транспорт Віталий КличкоКиївмост
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