Кличко відкрив паркінг у зоопарку, щоб розвантажити проспект Перемоги

Фото: паркінг у зоопарку (kiev.klichko.org)

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий триповерховий паркувальний комплекс, що звели на території столичного зоопарку.

Про це йдеться на сайті городського голови.

"Сьогодні ми відкриваємо триповерховий "Зоопаркінг" на 435 паркомісць. Питання створення цього об’єкта стояло давно. Саме тому, з початку реконструкції київського зоопарку ми розпочали зведення паркінгу для його відвідувачів. Для того, аби розвантажити проспект Перемоги, паркінг розташований на території господарської зони зоопарку - з боку вулиці Зоологічної. Це сьогодні - найкращий муніципальний паркінг в Україні", - сказав Кличко.

Для облаштування будівлі паркінгу на території зоопарку демонтували застарілі та аварійні приміщення, а частину споруд перенесли.

"Новий паркінг обладнаний всіма необхідними сучасними інженерними системами, що інтегровані в загальну диспетчерську систему зоопарку. Тут встановили і енергоефективну систему автоматичного керування освітленням паркінгу. З урахуванням зростання кількості електротранспорту на паркінгу встановили 7 зарядних станцій, що дозволять одночасно заряджати 21 електроавтомобіль. Працює сучасна охоронна система", - повідомив Кличко.

Для можливості входу відвідувачів з паркінгу до зоопарку на першому поверсі облаштували вхідну групу з касою.

Для оплати послуг паркування та купівлі квитків до зоопарку, крім каси встановили 3 автомати для безготівкового розрахунку, та ще один, що підтримує також операції з паперовими грошима. Всі платіжні термінали та сама система керування паркінгом виготовлені та встановлені вітчизняним виробником.

"На паркінгу створені зручні умови для маломобільних груп населення. - Місця паркування для відвідувачів з інвалідністю розташовані на першому поверсі, поблизу каси та входу до зоопарку. Встановлені 3 ліфти, облаштований пандус та широкі проходи, туалет обладнаний допоміжними пристроями. Поряд розташована кімната матері та дитини", - підкреслив мер столиці.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території: лави для сидіння, нове освітлення, висадили дерева та кущі, газон з автоматичним поливом. На об’єкті також облаштували велопарковку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві біля шести станцій метро обладнають парковки. Всього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.