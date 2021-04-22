Рекет і наркоторгівля. Нардеп заявив про кримінальне минуле Тищенка 

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко в минулому був членом організованого злочинного угруповання і фігурував у низці кримінальних справ.

Про це повідомив позафракційний народний депутат Гео Лерос у своєму відеоблозі на YouTube.

"Це підтвердження кримінальних злочинів, який скоїв "Коля Оболонський" Тищенко. Мова йде про можливе вбивство, рекет, торгівлю героїном і багатьох інших подробицях, які показують справжнє обличчя заступника президентської фракції", - заявив Лерос.

Зокрема, нардеп посилається на дані внутрішньої бази управління по боротьбі з організованою злочинністю "Скорпіон", "в якій накопичується інформація про членів кримінальних угруповань з 1991 року".

"Ця інформація потрапила до нас, і уявіть, як нинішні перефарбовані народні обранці не хочуть, щоб ви дізналися, чим вони займалися в дев'яності", - зазначив Лерос.

За даними бази УПБОЗ, на які посилається Лерос, Тищенко в 90-і роки активно займався рекетом і торгівлею наркотиками і під кличкою "Коля Оболонський" входив до складу злочинного угруповання "Савлоха" (кримінального авторитета Бориса Савлохова).

Згідно з даними, на які посилається Лерос, в київському клубі "Нью-Йорк" Тищенко жорстоко побив відвідувача Вадима Черноброва.

Також, як повідомляє Лерос, Тищенко в 1998 році фігурував у вбивстві, яке сталося в кафе на столичному Подолі. "Він на смерть забив відвідувача. Але у цій справі також важко знайти всі деталі, тому що, як заявили в поліції, матеріали цієї справи були знищені. Але внутрішня база УБОЗу нам допомогла знайти подробиці, які доводять, що Коля - це справжній кримінал", - прокоментував нардеп.

Коментарів самого Тищенка за інформацією, викладеною Леросом, поки не надходило.