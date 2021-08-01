У річках України виявили залишки препаратів для лікування COVID-19

Екологи нещодавно перевірили воду Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця на вміст забруднювальних речовин. В ході цільового скринінгу у воді головних річок країни виявили залишки препаратів для лікування COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра екології та природних ресурсів України Михайла Хорєва в інтерв'ю каналу "Дом" .

За словами Хорєва, у воді цих річок виявили велику кількість цинку, пестициди, метали, а також фармпрепарати. Водночас у воді майже не виявили ртуті.

"Ковідних препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", - сказав він.

Хорєв також пояснив, як залишки препаратів для лікування COVID-19 та інших ліків потрапляють у річкову воду.

"Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", - зазначив заступник міністра.

Однак вміст COVID-препаратів у воді, як сказав Хорєв, не є особливістю України. Така ж ситуація зараз спостерігається і в річках Європи.

"Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді - це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", - додав він.