ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У річках України виявили залишки препаратів для лікування COVID-19

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 серпня 2021 15:44
У річках України виявили залишки препаратів для лікування COVID-19 Фото: у річках України виявили залишки COVID-препаратів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Екологи нещодавно перевірили воду Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця на вміст забруднювальних речовин. В ході цільового скринінгу у воді головних річок країни виявили залишки препаратів для лікування COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра екології та природних ресурсів України Михайла Хорєва в інтерв'ю каналу "Дом".

За словами Хорєва, у воді цих річок виявили велику кількість цинку, пестициди, метали, а також фармпрепарати. Водночас у воді майже не виявили ртуті.

"Ковідних препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", - сказав він.

Хорєв також пояснив, як залишки препаратів для лікування COVID-19 та інших ліків потрапляють у річкову воду.

"Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", - зазначив заступник міністра.

Однак вміст COVID-препаратів у воді, як сказав Хорєв, не є особливістю України. Така ж ситуація зараз спостерігається і в річках Європи.

"Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді - це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
река экология медпрепараты
NEWS
НБУ назвав причину укріплення гривні до долара
НБУ назвав причину укріплення гривні до долара
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа