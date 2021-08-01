ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В реках Украины обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 августа 2021 15:44
В реках Украины обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19 Фото: в реках Украины обнаружили остатки COVID-препаратов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Экологи недавно проверили воду Днепра, Днестра и Северского Донца на содержание загрязняющих веществ. В ходе целевого скрининга в воде главных рек страны обнаружили остатки препаратов для лечения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Михаила Хорева в интервью канала "Дом".

По словам Хорева, в воде этих рек обнаружили большое количество цинка, пестициды, металлы, а также фармпрепараты. В то же время в воде почти не обнаружили ртути.

"Ковидных препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - сказал он.

Хорев также объяснил, как остатки препаратов для лечения COVID-19 и других лекарств попадают в речную воду.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие - то таблетки, какие-то уколы и тому подобное, это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - отметил замминистра.

Однако содержание COVID-препаратов в воде, как сказал Хорев, не является особенностью Украины. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в реках Европы.

"Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
река экология медпрепараты
NEWS
НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару
НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета