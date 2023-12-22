Регулирование виртуальных активов в Украине: почему это важно и каких изменений ждет рынок

Различные версии законопроекта

Как известно, в 2022 году Верховная рада приняла законопроект "О виртуальных активах" (№3637), который может вступить в силу только после изменений в Налоговый кодекс. Однако президент ветировал его, внеся ряд поправок.

Депутаты несколько раз пытались внести изменения в налоговое законодательство, но им так и не удалось это сделать.

7 ноября 2023 года в парламенте зарегистрировали законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине (№10225). Его написанием занимались Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) вместе с финансовым комитетом ВР и Ernst and Young.

Законопроект, среди прочего, предлагает облагать налогом прибыль от деятельности на крипторынке по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. Этот документ вызвал критику со стороны криптосообщества, которая считает ставки слишком высокими.

Что предлагает законопроект Минцифры

Проект НКЦБФР вызвал немало критики, не нашел он поддержки и в профильном Министерстве цифровой трансформации.

Так, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков отметил в Facebook, что в этом проекте отсутствует "простая регуляторная среда и стимулирующее налогообложение", необходимые для развития крипторынка.

"Чтобы способствовать детенизации криптосектора, необходимо создать специальный налоговый режим для бизнеса. Первые годы легализации криптосегмента должны формировать культуру налогообложения операции с новым классом активов. Поэтому налоговые ставки должны составлять 5% для доходов физических лиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью использования преимуществ налогов" режима Дія.City", - считает Борняков.

Собственно с этой целью Минцифры совместно с депутатами и бизнесом в сфере виртуальных активов и разработало альтернативный проект.

Документ полностью исключает Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам по регулированию рынка, выделяя два регулятора: НБУ, которое будет отвечать за токены электронных денег, и Минцифру, ответственную за другие направления.

Также документ определяет правовой статус виртуальных активов, классифицирует цифровые активы и услуги в этой сфере, которые адаптируются с европейскими стандартами регулирования криптоактивов Markets in Crypto Assets (МiСА).

Токены электронных денег определяются законным средством осуществления расчетов за товары, работы и услуги на всей территории Украины, которые могут применяться по общему согласию участников таких расчетов.

При этом эмитентами и оферентами токенов электронных денег в Украине могут быть исключительно банки и небанковские финансовые учреждения, являющиеся резидентами Украины. В Минцифри считают, что это увеличит привлекательность для еще большего количества игроков финансового и крипторынка "зайти" в Украину.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, документ предусматривает создание инновационной зоны, в которой в течение трех лет можно будет работать без предварительной авторизации.

Также проект закона адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов и вводит государственный Реестр поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и виртуальных активов, который будет публично доступен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, презентуя законопроект, подчеркнул, что в целом альтернативный законопроект создаст все условия для работы и развития криптоиндустрии, увеличит поступления в бюджет и повысит инвестиционную привлекательность Украины.

Какие налоги предполагает альтернативный проект?

Проект закона №10225-1 предусматривает 18% налога на доходы физических лиц. Однако налог будет вводиться постепенно: первые три года предполагается ставка в размере 3%, а следующие пять лет – 9%. Право на ставки, предусмотренные этим пунктом, будут иметь плательщики налога на доходы физических лиц, сумма инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами которых не превышает 7 млн грн в течение одного отчетного года.

В то же время, операции с виртуальными активами для юридических лиц предлагается освободить от НДС, кроме служебных токенов, которыми будут токенизированные товары и услуги.

Для провайдеров услуг предлагается налог в размере 18%. Их также предлагают освободить от уплаты НДС, кроме предоставления консультаций по виртуальным активам.

Резиденты "Дія.City" смогут выбирать между 18% налогом на прибыль или 9% налогом на выведенный капитал.

Также проект закона №10225-1 предусматривает обязанность определения общего финансового результата от операций с виртуальными активами, декларирование доходов, исчисление и уплату налогов непосредственно на налогоплательщика.

Ожидание индустрии

Принятие изменений в Налоговый кодекс относительно обращения виртуальных активов в Украине является важным шагом на пути легализации криптовалют в Украине.

По словам основателя и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова, именно от налогового регулирования зависит, что мы получим в итоге: развитие технологий, экономики, инновации или стагнацию и топтание на месте.

Редакция первого законопроекта, по его мнению, имеет ряд дискуссионных положений. "В таком варианте этот закон создает риски для многих криптоинвесторов в Украине и не будет способствовать развитию и расширению крипторинка", — говорит Носов. Другие представители рынка также убеждены, что Украина может привлечь международный криптокапитал и многие влиятельные игроки рынка, но для этого требуется максимально демократическое и простое законодательство.

Пока же в парламенте продолжаются дискуссии. Налоговый комитет ВР собирает все выводы от государственных органов и бизнеса по первому и альтернативному законопроектам. После этого планируется создание рабочей группы.

По словам народного депутата Алексея Жмеренецкого, рабочая группа будет работать над поиском компромисса между этими законопроектами и возможным синтезом их в один.

Что из этого выйдет – покажет время. Главное, чтобы Украина не упустила уникальную возможность стать одним из мировых лидеров в развитии рынка цифровых активов.