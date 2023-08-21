Регулирование криптовалют: как новые правила ЕС повлияют на рынок крипты в Украине

Европейский парламент одобрил правила ЕС по управлению криптоиндустрией, а также общие правила надзора и защиты клиентов Markets in Crypto assets (МиСА). Это первая попытка регулировать крипторинок в таких масштабах. Новое законодательство вступит в силу после того, как его официально утвердят 27 стран-членов союза, и постепенно до декабря 2023 года.
О том, как новые правила ЕС повлияют на рынок крипт в Украине – подробнее в материале РБК-Украина.
Авторы закона отмечают, что окончательное одобрение "знаменует собой начало новой эры регуляторного контроля за крипторинками".
В первую очередь регламент МиСА стандартизирует и гармонизирует регулирование криптоактивов на уровне всего Европейского Союза.
Предполагается, что это будет способствовать развитию блокчейн и криптоактивов в регионе.
Потребители будут лучше информированы о рисках, расходах и сборах, связанных с их операциями. Кроме того, новая правовая база урегулирует фундаментальные аспекты функционирования рынка криптоактивов. В частности:
МиСА также имеет целью учесть динамику крипторынка последнего года и сбалансировать права поставщиков услуг и инвесторов. Так, документ устанавливает требования к минимальному уставному капиталу, корпоративному управлению, страхованию и раскрытию информации поставщиками криптуслуг.
Что не менее важно, MiCA вводит запреты и ограничения злоупотребления и манипулирования рынком.
В Украине регулирование криптоиндустрии должно быть урегулировано законом "О виртуальных активах", но этот законопроект пока не вступил в силу. Это произойдет, когда вступит в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине".
За основу проекта этого закона был взят Регламент ЕС MiCA, который будет имплементирован в украинском законодательстве.
Ключевое из нового проекта закона:
В целом, гармонизация правового режима криптоактивов в Украине и ЕС является ключевым условием для развития украинского крипторинка. Это особенно важно в контексте евроинтеграционных планов Украины.
По словам СЭО и основателя одной из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT Владимира Носова, Украина активно работает над развитием блокчейн-технологий и созданием благоприятной среды для их использования.
"Каждая страна будет имплементировать MiCA на свой лад и Украина может также сделать много индивидуальных шагов. Надеюсь, что наши регуляторы разработают закон, который будет демократичным и комфортным для криптоигроков, чтобы привлечь международный капитал в Украину", – добавил СЕО и основатель WhiteBIT.
По его убеждению, у Украины есть все возможности стать технологическим хабом Европы, однако сейчас у криптоигроков нет достаточно возможностей для развития – взаимодействие между традиционной финансовой системой и цифровыми активами не урегулировано.
Напомним, ранее в НБУ заявляли, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.
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