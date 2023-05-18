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Регулирование азартных игр должно быть автоматизированным, - Федоров

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Четверг 18 мая 2023 15:51
Регулирование азартных игр должно быть автоматизированным, - Федоров Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована, а система выдачи игровых лицензий автоматизирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Предлагаем ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало наш законопроект - и оно отправляется на рассмотрение в парламент", - сообщил Федоров.

Он отметил, что это решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий - процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

"Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства", - отметил министр.

17 мая на заседании комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады председатель комитета депутат Даниил Гетманцев раскритиковал Кабинет Министров и КРАИЛ за провал в системе регулирования игорного бизнеса.

Нардеп подверг сомнению произвольность существования такого органа власти, который собирает столько, сколько и тратит на свое содержание. По его словам, орган абсолютно бездействен, поскольку не может выдать лицензии и привлечь средства в бюджет.

Предложения Минцифры по реформированию системы как раз предполагали решение этих вопросов.

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Михаил Федоров Игорный бизнес
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