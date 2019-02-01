Регулятор запустив сервіс пошуку власників великих пакетів акцій підприємств

На сайті комісії можна отримати інформацію про власників 5% і більше акцій підприємств

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запустила новый онлайн-сервис поиска владельцев пакетов акций украинских акционерных обществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отметили в НКЦБФР, сервиз позволяет сформировать справку о владельцах пакетов акций (5% и более) акционерных обществ.

Информация о владельцах пакетов акций является открытой и обнародуется комиссией путем размещения в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг на своем сайте.

Как отметил Ираклия Барамия, директор департамента надзора за профессиональными участниками фондового рынка НКЦБФР, комиссия стремится уменьшить уровень бюрократизации процессов получения публичной информации, заменить архаичные бумажные этапы на современные, электронные формы взаимодействия.

"Наш новый сервис поиска - один из результатов реализации такого подхода. Надеемся, база акционеров станет еще более удобной для использования заинтересованными лицами", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.