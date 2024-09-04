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Регулятор требует от облэнерго своевременно сообщать о графиках отключений света

Фото: графики отключения света должны быть своевременными и актуальными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требует от операторов систем распределения (облэнерго) своевременно предоставлять актуальную информацию об отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

Как отмечается в сообщении, комиссия получает большое количество жалоб от потребителей по поводу ненадлежащей коммуникации облэнерго, в частности, недонесения информации об отключениях, их объемах, актуальности составленных графиков и т.п.

"В целях соблюдения принципа социальной справедливости, уменьшения социальной напряженности и внедрения корректных графиков отключений регулятор требует от ОСР обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении", - говорится в сообщении.

Также регулятор предупреждает руководителей облэнерго о персональной ответственности за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии.

Вместе с этим, НКРЭКУ просит потребителей с пониманием отнестись к временным шагам по ограничению электроснабжения и, в случае обнаружения недостоверной информации о перерывах в электропитании, предоставленной/обнародованной оператором системы распределения, сообщать о таких фактах соответствующего облэнерго для принятия им мер по актуализации информации.

Напомним, после атаки россиян на энергетическую инфраструктуру 26 августа в Украине возобновили отключения света по графикам. До этого фактически месяц графики не применяли (за исключением периодов жаркой погоды).

В мае Кабинет министров поручил Министерству энергетики и Укрэнерго обеспечить справедливые графики отключений света.

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Отключения света