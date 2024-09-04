Регулятор требует от облэнерго своевременно сообщать о графиках отключений света

Как отмечается в сообщении, комиссия получает большое количество жалоб от потребителей по поводу ненадлежащей коммуникации облэнерго, в частности, недонесения информации об отключениях, их объемах, актуальности составленных графиков и т.п.

"В целях соблюдения принципа социальной справедливости, уменьшения социальной напряженности и внедрения корректных графиков отключений регулятор требует от ОСР обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении", - говорится в сообщении.

Также регулятор предупреждает руководителей облэнерго о персональной ответственности за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии.

Вместе с этим, НКРЭКУ просит потребителей с пониманием отнестись к временным шагам по ограничению электроснабжения и, в случае обнаружения недостоверной информации о перерывах в электропитании, предоставленной/обнародованной оператором системы распределения, сообщать о таких фактах соответствующего облэнерго для принятия им мер по актуализации информации.