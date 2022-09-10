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Регулятор цінних паперів США створить офіс для реєстрації криптовалют

Фото: криптовалюта в США будуть регулюватися комісією з цінних паперів і бірж (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Регулятор цінних паперів США створить два нових офіси для розгляду заявок, пов'язаних з криптоактивами і сектором медико-біологічних наук. Вони приєднаються до семи існуючих офісів відділу комісії з цінних паперів і бірж (SEC), який займається подачею корпоративних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В результаті недавнього зростання криптоактивів і галузей медико-біологічних наук ми побачили необхідність в наданні більш широкої і спеціалізованої підтримки", - йдеться в заяві Рене Джонса, директора відділу корпоративних фінансів.

В останні роки популярність криптовалют та інших цифрових активів різко зросла, і вони все більше переплітаються з регульованою фінансовою системою, обтяжуючи політиків необхідністю відстежувати ризики в значній мірі нерегульованому секторі.

Однак в 2022 році відбулося різке падіння попиту на криптовалюти, оскільки світове ставлення до ризику було підірвано вторгненням Росії в Україну, агресивним посиленням грошово-кредитної політики і високою інфляцією за останні десятиліття.

Звинувачення у відмиванні грошей проти деяких криптофірм, а також порушення даних споживачів у Сполучених Штатах, найбільшому ринку цифрових активів, також вплинули на попит.

Раннє заявив комісії з цінних паперів і бірж США (SEC Гері Генслер заявив, що компанії, які допомагають спростити транзакції на ринку криптовалют, повинні зареєструватися в SEC. Він заявив, що переважна більшість крипто-токенів кваліфікуються як цінні папери і підпадають під дію відповідних законів.

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