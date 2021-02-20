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Регулятор США заявляє про ризик банкрутств американських компаній

Новость на русском → США, Субота 20 лютого 2021 23:10
Регулятор США заявляє про ризик банкрутств американських компаній Фото: ФРС (flickr.com/photos/federalreserve)
Автор: Даша Харченко

Федеральна резервна система (ФРС) представила звіт про грошово-кредитну політики США. Згідно з ним, ризики банкрутств підприємств в США залишаються значними.

Про це повідомляє Reuters.

Ризики залишаються, навіть якщо економіка вийде з кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Згідно з документом, обсяги корпоративних запозичень зараз "досягли історичних максимумів".

На думку глави ФРС Джерома Пауелла, на те, щоб американський ринок повернувся до доковідних показників, знадобляться "довгі роки".

У грудні 2020 стало відомо, що Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25%. ФРС виконує функції центрального банку країни.

Нагадаємо, 20 лютого вартість криптовалюти біткойн знову оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 57 тисяч доларів.

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