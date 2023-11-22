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Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса после поднятия прайс-кэпов

Фото: регулятор не прогнозирует увеличение цен на электроэнергию для бизнеса после поднятия прайс-кепов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла ценовые ограничения на рынке электроэнергии для постепенной либерализации энергорынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"Мы приняли решение на прошлой неделе, которая вступит в законную силу с 1 декабря, об увеличении зоны так называемых прайс-кэпов. Решали две задачи. Первая задача - либерализация дальнейшая, пошаговая, нашего энергорынка и приближение его правил к правилам Европейского союза", - сказал он.

Глава регулятора добавил, что вторая задача, которая должна решить поднятие прайс-кэпов - создание инвестиционных условий для привлечения высокоманевровых генерирующих мощностей.

"Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кэпов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная", - сказал Ущаповский.

Отдельно он подчеркнул, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии никак не касаются тарифа для населения и речи о его пересмотре не идет.

Напомним, ранее "Энергоатом" выступил за полную отмену прайс-кэпов на рынке электроэнергии.

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Электроэнергия