Регулятор оштрафовал 2 облэнерго за несоблюдение графиков отключений и продлил проверки

Как сообщает Комиссия, сегодня, 24 января, на заседании НКРЭПК было принято решение о наложении штрафов на:

АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";

АО "Львовгаз";

ЧАО "Тернопольгаз";

АО "ДТЭК Киевские электросети";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".

На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, решено провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков и продлены проверки, продолжающиеся на 5 предприятиях - производителях тепловой и электроэнергии.