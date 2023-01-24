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Регулятор оштрафовал 2 облэнерго за несоблюдение графиков отключений и продлил проверки

Фото: регулятор энергетического рынка внимательно отслеживает деятельность участников энергогенерации и газоснабжения (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Несколько предприятий энергетического рынка оштрафованы за несоблюдение графиков отключений, а также за нарушение газо- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭПК).

Как сообщает Комиссия, сегодня, 24 января, на заседании НКРЭПК было принято решение о наложении штрафов на:

  • АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";
  • АО "Львовгаз";
  • ЧАО "Тернопольгаз";
  • АО "ДТЭК Киевские электросети";
  • АО "ДТЭК Одесские электросети";
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".

На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, решено провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков и продлены проверки, продолжающиеся на 5 предприятиях - производителях тепловой и электроэнергии.

На днях РБК-Украина сообщало, что украинцы с ноября 2022 года подали в НКРЭПК более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в ДТЭК предупредили: необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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