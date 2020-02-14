Регулятор надав роз'яснення щодо платіжок за воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) надала роз'яснення щодо нарахувань за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів. Про це йдеться в листі регулятора.

Як зазначається в листі, надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

Згідно з роз'ясненням НКРЕКП, рахунки на оплату комунальної послуги надаються споживачу на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунки можуть надаватися споживачу в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів. Рахунки надаються споживачу на безоплатній основі.

Рахунок на оплату послуги повинен містити, зокрема, таку інформацію:

найменування та платіжні реквізити виконавця послуги;

адресна інформація, найменування або прізвище, ім’я та по батькові споживача, або абонентський номер споживача, визначений договором про надання послуги, який дає згоду ідентифікувати споживача виконавцю або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг;

період, за який здійснюється нарахування;

загальна сума до сплати;

поле для внесення споживачем показань вузлів розподільного обліку води (якщо згідно із законом або договором такі показання знімає споживач);

обсяг спожитої води за поточний період, а також показання відповідних вузлів обліку, на основі яких цей обсяг визначено, застосоване розрахункове або середнє споживання;

діючі ціни та тарифи на послуги;

стан розрахунків споживачем за спожиту послугу, у тому числі заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги/субсидії (у разі їх надання/призначення);

середній обсяг споживання та середній розмір плати за послугу іншими споживачами відповідної категорії (у тому числі в розрізі класів будівель), яким послугу надає цей виконавець;

рекомендації щодо можливих заходів з підвищення енергоефективності будівель, інформація про державні цільові та інші програми підвищення енергоефективності, контактна інформація та порядок одержання додаткової інформації.

При цьому споживач має право без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем послуги нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

Крім того, НКРЕКП звертає увагу, що зняття показань вузлів комерційного обліку води (будинкових лічильників) щомісяця здійснюється виконавцем послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів послуги, у присутності споживача або його представника (представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено договором.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 4 лютого схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств по всій Україні.

Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).