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Регулярний сезон в НХЛ завершено достроково

Новини » Спорт     27.05.2020 - 09:10
Регулярний сезон в НХЛ завершено достроково
Фото: НХЛ продовжиться матчами плей-офф (nhl.com)

Чемпіонат продовжиться матчами плей-офф

Національна хокейна ліга (НХЛ) вирішила відновити сезон-2019/20, але регулярний чемпіонат, який був загальмований через пандемію коронавірусу, що не буде дограний. Сезон продовжиться матчами плей-офф.

Про це повідомляється на сайті НХЛ, передає РБК-Україна.

Сезон відновиться відразу з розіграшу Кубка Стенлі, в якому братимуть участь 24 клуби замість звичних 16. Це пов'язано з нерівною кількістю проведених матчів у регулярному чемпіонаті на момент виникнення паузи в турнірі, команди були відібрані за кращим відсотком перемог.

Чотири кращі клуби кожної конференції проведуть по три матчі між собою у форматі кругової системи. Це дозволить їм змінити номер посіву в плей-офф. Решта команд, паралельно круговому турніру, проведуть серії до трьох перемог. Переможці цих протистоянь потраплять в перший раунд плей-офф до перших чотирьох сіяним клубам своїх конференцій. Потім розіграш турніру триватиме у звичайному форматі.

Відбірковий та круговий турніри проходитимуть у двох містах. Дати та місця проведення будуть визначені пізніше.

Нагадаємо, керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) протягом місяця має намір ухвалити рішення про можливе відновлення сезону.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України хоккейНХЛплей-офф
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