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Реєстрацію внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня, - Шуляк

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Неділя 10 квітня 2022 09:15
Реєстрацію внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня, - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Внутрішні переселенці мають можливість стати на облік для отримання держдопомоги до 30 квітня. Переселенці, які звернуться за допомогою на проживання до 30 квітня, отримають її, починаючи з березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк за результатами засідання уряду.

"Держава розуміє, як важко нині всім, хто через російську агресію змушений був залишити свій дім, тому намагається допомогти всіма можливими способами: термін, щоб стати на облік для ВПО продовжили з 14 по 30 квітня", - розповіла вона.

Очільниця партії також нагадала, що компенсація для переселенців передбачає виплати по 2 тис. грн дорослим, по 3 тис. грн дітям або особам з інвалідністю.

Наразі внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися у Центрах надання адміністративних послуг, територіальних громадах і центрах соціального захисту.

Незабаром можливість такої реєстрації з'явиться у "Дії".

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