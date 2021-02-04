У регіональних митницях будуть кадрові перестановки, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий голова Державної митної служби Павло Рябікін готує кадрові перестановки в регіональних митницях. Він їх здійснить найближчим часом.

Про це Денис Шмигаль розповів на зустрічі Європейської бізнес-асоціації "Глобальний огляд економіки України".

"Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць сьогодні. Я думаю, найближчим часом це буде зроблено", - сказав прем'єр.

Шмигаль також додав, що на митниці також заплановано впровадження ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску, навчальних програм для митників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна главою митниці в листопаді 2020 року. До цього він обіймав посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль".