Регіональні газсбита продають газ населенню дешевше "Нафтогазу"

Фото: газ (РБК-Україна)

Акція проводиться з 15 серпня по 30 вересня 2020 рік

Регіональні газові компанії (газсбита) визначили ціну природного газу для населення в серпні в 4,49 грн за куб м і запропонували своїм клієнтам взяти участь в акції "Твоя незалежність", викупивши необхідний запас газу на зиму за акційною літньою ціною 4,49 грн за куб м.

Про це повідомляє Delo.ua.

Акція проводиться з 15 серпня по 30 вересня 2020 року, а використовувати власний запас газу споживач зможе з 1 жовтня цього року до 31 березня 2021 року.

Скористатися пропозицією і поповнити зимовий запас можна необмежену кількість разів протягом усього періоду дії акції. При укладенні договору у період з 15 по 31 серпня, вартість газу для учасників акції складе 4,49 грн за куб м.

Вартість ресурсу, запропонована газсбитами для українців в 4,49 грн за куб м, нижче оголошеного раніше ДК "Нафтогаз України" тарифу "Річний" в 4,73 грн за куб м.

Нагадаємо, з 1 серпня Кабінет міністрів скасував механізм гарантованого забезпечення населення природним газом за регульованими цінами.

Рішення уряду передбачає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися на підставі ринкових механізмів.

З 2015 року природний газ для 8,5 мільйона українських сімей постачають регіональні газові компанії (газсбита), які були визначені урядом постачальниками зі спеціальними зобов'язаннями (ПСО).

Впродовж останніх п'яти років вони забезпечують українців ресурсом, надаючи сервіси в 16 регіонах України через мережу центрів з обслуговування клієнтів, а також онлайн-сервіс 104.ua, який дозволяє споживачеві, не виходячи з дому передавати показання лічильника й оплачувати рахунки за газ.