Реформи і синхронізація енергосистем України та ЄС є шляхом до декарбонізації, - Тімченко

Під час дискусії Максим Тімченко зауважив, що Україна повинна стати лідером декарбонізації у Східній Європі.

"Енергетичний сектор України є ресурсом для досягнення цілей зменшення викидів СО2, реалізації амбіційної кліматичної політики. Заміна викопного палива зеленими джерелами забезпечить Україні репутацію "відповідального" учасника кліматичного процесу у глобальному масштабі. Якнайшвидша синхронізація з континентальними мережами ЄС має стати національною ідеєю України та першим реальним кроком до європейської інтеграції", - зазначив генеральний директор ДТЕК.

В цілому ж на думку учасників конференції, Україна може зробити вагомий внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату при підтримці американських партнерів у продовженні реформ з прозорості роботи енергетичного сектору.

"США є ключовим партнером в перетворенні України на сучасну європейську державу. Побудова міцніших економічних та ділових зв’язків, розвиток двосторонньої торгівлі та інвестицій мають бути складовими стратегічного партнерства. Важливо створити стабільні умови довіри для залучення інвестицій, оскільки це є ключовим фактором для успіху цього процесу", - сказала Надія Макконнелл, президент фундації "США-Україна".