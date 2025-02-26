Без реформирования газового ПСО импорт станет вызовом для Украины следующей зимой, - эксперт

По его словам, вызовы, которые стоят перед Украиной, являются общими для всей Европы, поскольку уровень отбора газа из подземных хранилищ в ЕС в этом сезоне существенно превышает показатели прошлых лет.

"Это проблема не только украинская, Европа тоже будет закачивать большие объемы. Потому что уровень отбора из подземных хранилищ Европы в этом сезоне отопительном, он значительно выше, чем в предыдущие годы. И запасы, которые останутся на конец этого отопительного сезона в Европе, они будут одними из самых низких", - пояснил эксперт.

По его мнению, Украина должна активнее сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа. Мизовец считает, что Украине необходимо вернуться к инициативе совместных закупок газа с ЕС, которая была запущена в 2022 году.

Также, по его словам, пересмотр механизма возложенных специальных обязанностей (газового ПСО) является ключевым для стабилизации рынка газа.

"Относительно изменения ПСО, тоже, я думаю, здесь нужны наработки. Но для этого нужно выходить и честно говорить с населением, однако какие нас ожидают трудности, какие у нас есть варианты, и как мы можем это все решить", - подчеркнул президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины".

Мизовец отметил, что времени на промедление нет, ведь подготовка к следующей зиме должна начаться уже сейчас.

"Мне кажется, здесь надо уже бить в набат, потому что следующий отопительный сезон он уже рядом, несмотря на то, что мы говорим об этом в феврале", - подчеркнул он.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 - 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных препятствий и подорожания газа в Европе. Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами, и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.